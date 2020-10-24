Şişli'de rezidansta 3 kişinin yaralandığı olayda gerçek farklı çıktı: Tabancasını temizlerken yaralanmışlar
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Şişli'de rezidansta 3 kişinin yaralandığı olayda gerçek farklı çıktı: Tabancasını temizlerken yaralanmışlar

24.10.2020 21:30 | Son Güncelleme: 24.10.2020 23:01
Şişli'de rezidansta 3 kişinin yaralandığı olayda gerçek farklı çıktı: Tabancasını temizlerken yaralanmışlar

Şişli'de, lüks bir rezidansta yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın, kendisi de yaralanan erkeğin temizliğini yaptığı tabancasının yanlışlıkla ateş alması nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı.

İstanbul Şişli'de bir rezidansta 14.40 sıralarında meydana gelen olayda, tabancayla yaralanan yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişi, kaldırıldıkları özel hastanede tedavi altına alındı.

SEKEN KURŞUN ODADAKİ İKİ KADINI DA YARALADI

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısı olarak yansıyan yaralanmanın yanlışlıkla meydana geldiği ortaya çıktı. Olayın ardından, hafif yaralandıkları tespit edilen kişilerden bilgi alan ve rezidanstaki odada incelemelerde bulunan polis, erkek turistin temizlediği tabancasının ateş alması sonucu elinden yaralandığı, seken kurşunun odadaki 2 kadının da yaralanmasına sebep olduğunu tespit etti.

Polis olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Şişli'de rezidansta 3 kişinin yaralandığı olay: tabancasını temizlerken yaralanmışlar
Şişli'de rezidansta 3 kişinin yaralandığı olay: tabancasını temizlerken yaralanmışlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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