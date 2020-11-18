Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE OTOBÜSTE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
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Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE OTOBÜSTE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

18.11.2020 15:34 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:34
Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE OTOBÜSTE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Son dakika gündem haberi... Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM –Özgür EREN İSTANBUL DHAŞişli Büyükdere Caddesi'nde giden Özel Halk Otobüsü'nde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM –Özgür EREN İSTANBUL DHA

Şişli Büyükdere Caddesi'nde giden Özel Halk Otobüsü'nde yangın çıktı. Otobüs şoförü yolcuları indirerek yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken trafikte yoğunluk yaşandı.Şişli Büyükdere Caddesi'nde Şişli istikametine doğru giden Otobüs A.Ş'ye bağlı Özel Halk Otobüsü'nün motor kısmında saat 14.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan alevlerin çıktığını gören şoför, otobüsün kapılarını açarak yolcuları tahliye etti. Yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Mecidiyeköy itfaiye ekibi yangını söndürdü. Otobüsteki yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Gayrettepe metro çıkışında çiçekçilik yapan bir kişi "Ben burada çiçek satıyorum. Kafamı döndürdüm otobüs alev topuna dönmüştü. Şoför aracı durdurdu. Yolcular tahliye edildi. Daha sonra şoför yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale etti. İtfaiye geldi yangını söndürdü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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