Son dakika... ŞİŞLİ BOMONTİ TÜNELİ'NDE MOTOSİKLET KAZASI
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Son dakika... ŞİŞLİ BOMONTİ TÜNELİ'NDE MOTOSİKLET KAZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ŞİŞLİ Bomonti Tüneli'nde motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü tünel duvarına çarptı.

ŞİŞLİ Bomonti Tüneli'nde motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü tünel duvarına çarptı. Sürüklenen motosikletli yaralandı,

Kaza, Bomonti Tüneli Beşiktaş istikametinde salı günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli'den Bomonti Tüneline giren motosiklet sürücüsü, virajı alamayınca tünel duvarına çarptı. Kazada sürücü yola savrulurken motosiklet de sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tünel içerisinde güvenlik tedbiri alındıktan sonra yaralı sürücü ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Motosiklet de çekiciyle yoldan çekildi.

Son dakika... ŞİŞLİ BOMONTİ TÜNELİ'NDE MOTOSİKLET KAZASI
Son dakika... ŞİŞLİ BOMONTİ TÜNELİ'NDE MOTOSİKLET KAZASI
Son dakika... ŞİŞLİ BOMONTİ TÜNELİ'NDE MOTOSİKLET KAZASI
Son dakika... ŞİŞLİ BOMONTİ TÜNELİ'NDE MOTOSİKLET KAZASI
Son dakika... ŞİŞLİ BOMONTİ TÜNELİ'NDE MOTOSİKLET KAZASI
Son dakika... ŞİŞLİ BOMONTİ TÜNELİ'NDE MOTOSİKLET KAZASI
Son dakika... ŞİŞLİ BOMONTİ TÜNELİ'NDE MOTOSİKLET KAZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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