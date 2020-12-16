Son Dakika | İnşaatta dengesini kaybederek düşen işçi öldü
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Son Dakika | İnşaatta dengesini kaybederek düşen işçi öldü

16.12.2020 20:45 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:54

Bir son dakika haberine göre Şırnak'ta beton dökümü sırasında pompanın yan yatması sonucu dengesini kaybeden işçi, inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

Şırnak'ta beton dökümü sırasında pompanın yan yatması sonucu dengesini kaybeden işçi, inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Uludere Caddesi'nde inşaatta döküm yapıldığı sırada beton pompası kayarak yan yattı.

Pompanın hortumuyla beton dökümü yapan inşaat işçisi Sait Bektaş, dengesini kaybederek bulunduğu korkuluktan düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptıkları incelemede Bektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bektaş'ın cesedi Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Son Dakika | İnşaatta dengesini kaybederek düşen işçi öldü
Son Dakika | İnşaatta dengesini kaybederek düşen işçi öldü
Son Dakika | İnşaatta dengesini kaybederek düşen işçi öldü
Son Dakika | İnşaatta dengesini kaybederek düşen işçi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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