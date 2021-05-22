Son dakika haber: Sinoplu Kore gazisi hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Sinoplu Kore gazisi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Sinoplu Kore gazisi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre Sinoplu Kore gazisi 92 yaşındaki İsmail Akgün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sinoplu Kore gazisi 92 yaşındaki İsmail Akgün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan Sinoplu Kore Gazisi İsmail Akgün, kalça kırıklığı tedavisi gördüğü İstanbul'da bir hastanede hayatını kaybetti. Akgün, Dikmen ilçesi Yumaklı köyünde öğle namazını müteakip toprağa verilecek. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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