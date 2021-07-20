Son dakika haber! Sinop'ta saman tarlasında yangın
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Son dakika haber! Sinop'ta saman tarlasında yangın

Son dakika haber! Sinop'ta saman tarlasında yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: SİNOP (İHA) – Sinop'ta saman tarlasında çıkan yangın büyük bir alanı küle çevirdi.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta saman tarlasında çıkan yangın büyük bir alanı küle çevirdi.

Yalı köyünde bir saman tarlasında saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın tüm tarlayı sardı. Yangını haber alan köyün muhtarı Yaşar Ünal tarlayı traktörüyle ilerleme yönünün önünü kesecek şekilde sürerek önlem almaya çalıştı. Yangına 3 adet arazöz ve itfaiye aracı ile müdahale edildi. Müdahale sonrası kontrol altına alınan yangında hasar havadan görüntülendi.

Yalı Köyü Muhtarı Yaşar Ünal, "Anız yangını değil bu saman yanmış. Yoldan aradılar yangın var dediler. Rüzgarla birlikte ilerlemiş yangın. Tarlanın sahibi de geliyor şu an yolda" dedi. - SİNOP

Son dakika haber! Sinop'ta saman tarlasında yangın
Son dakika haber! Sinop'ta saman tarlasında yangın
Son dakika haber! Sinop'ta saman tarlasında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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