ISPARTA (İHA) - Sınıf öğretmeni evinde ölü bulundu

ISPARTA - Isparta Yedişehitler İlköğretim okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Gürkan Kozluca evinde ölü bulundu.

Olay bugün 17.00 sıralarında Yedişehitler mahallesinde meydana geldi. Yedişehitler ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 2 çocuk babası 50 yaşındaki Gürkan Kozluca ikamet ettiği evinde ölü olarak bulundu.

Öğretmen arkadaşlarının Kozlucaya ulaşamaması üzere 155 ekiplerine haber verildi. Olay yerine 112 acil ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin eve girdiklerinde sınıf öğretmeninin cansız bedeni ile karşılaştılar. Öğretmenin cesedi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine götürüldü. Savcılık olayla ilgili inceleme başlatırken, intihar ettiği üzerinde durulduğu öğrenildi.