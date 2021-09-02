Son dakika haber: Silivri itfaiye erlerine doğal afetlerdeki çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi
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Son dakika haber: Silivri itfaiye erlerine doğal afetlerdeki çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi

Son dakika haber: Silivri itfaiye erlerine doğal afetlerdeki çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ İtfaiye Grup Amirliği'nde görevli itfaiye erlerine son zamanlardaki orman yangınları ve Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde gösterdikleri çaba ve verdikleri mücadele nedeniyle teşekkür belgesi verildi.

Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ İtfaiye Grup Amirliği'nde görevli itfaiye erlerine son zamanlardaki orman yangınları ve Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde gösterdikleri çaba ve verdikleri mücadele nedeniyle teşekkür belgesi verildi.

Avrupa Yakası 4. Bölge Müdür Yardımcısı Ersel Aykanat ve İstasyon Grup Amiri Kenan Baran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Silivri İtfaiye Grup Amirliği'nde görevli itfaiye erlerine Muğla ile Antalya'daki yangınlar, Karadeniz'de yaşanan sel felaketi ve çeşitli doğal afetlerde verdikleri mücadelelerden dolayı teşekkür belgesi verdi.


Son dakika haber: Silivri itfaiye erlerine doğal afetlerdeki çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi
Son dakika haber: Silivri itfaiye erlerine doğal afetlerdeki çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi
Son dakika haber: Silivri itfaiye erlerine doğal afetlerdeki çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi
Son dakika haber: Silivri itfaiye erlerine doğal afetlerdeki çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi
Son dakika haber: Silivri itfaiye erlerine doğal afetlerdeki çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi
Son dakika haber: Silivri itfaiye erlerine doğal afetlerdeki çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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