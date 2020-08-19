Son dakika haber... Silah tutukluk yapınca ölümden kurtuldu ; o anlar kamerada
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Son dakika haber... Silah tutukluk yapınca ölümden kurtuldu ; o anlar kamerada

Son dakika gündem haberine göre MALTEPE'de bir kişi, alacağı olduğunu öne sürdüğü eski patronuna kurşun yağdırdı.

Son dakika haber... Silah tutukluk yapınca ölümden kurtuldu ; o anlar kamerada
19.08.2020 12:46 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:09

MALTEPE'de bir kişi, alacağı olduğunu öne sürdüğü eski patronuna kurşun yağdırdı. Sokak ortasındaki dehşet anları silah tutukluk yapınca son buldu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay Maltepe'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki Recep Dönmez'in eski patronundan alacağı vardı. 

48 yaşındaki Celal Gümüş, sabah iş yerine giderken yolu Dönmez tarafından kesildi. 

Dönmez, Gümüş'e kurşun yağdırmaya başladı. Recep Dönmez'in bacaklarına 4 kurşun sıktığı Celal Gümüş yere yığıldı. Ancak Dönmez tetiğe tekrar bastı. Silah tutukluk yapınca Celal Gümüş ölümden döndü. Yaralı Gümüş çevredekiler tarafından çağrılan ambulansa hastaneye kaldırıldı.Salgırgan ise polise teslim oldu. 


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Kaynak: DHA

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