Son dakika haber... Siirt Üniversitesi Hayvan Hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

Siirt Üniversitesi Hayvan Hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Hayvan Hastanesinin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, hastanenin tamamlanmasıyla ülkenin sayılı tesislerden birisi haline geleceğini söyledi.

Hastanenin 8 bin 300 metrekaresi kapalı ve son teknoloji ile donatılacağını ve her türlü cerrahi operasyonun yapılabileceğini dile getiren Şındak, şöyle konuştu:

"Septik ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisi ve bakımı, aşılama hizmetleri de gerçekleştirilecek. Projenin tamamlanması ile hem bölge hayvancılık sektörüne büyük katkıda bulunmayı hem de kaliteli veteriner hekimler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Bu sayede öğrencilerimiz, hastanemizde klinik muayene ve uygulama yapma olanaklarına da sahip olacaktır."

SİÜ Yapı ve Teknik Daire Başkanı Tekin Öztemiz de hastane inşaatının yüzde 40'ının tamamlandığını, bu yıl teslim edilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Öztemiz, şöyle devam etti:

"İnşaat bittiğinde hastane içerisinde 32 öğretim üyesi odası, görüntüleme ünitesi Röntgen, Ultrason, 9 küçükbaş hayvan muayene odası, 3 küçükbaş hayvan ameliyathanesi, anestezi odası, 2 acil muayene odası, kedi-köpek hospitalizasyonu odası, egzotik hayvan muayene odası, enfeksiyon odaları, 4 sığır muayene, 2 sığır ameliyathanesi, 4 sığır müşahede, 3 at muayene, 2 at ameliyathanesi, 4 at müşahede odası, iç hastalıkları, preoperatif hazırlık odası, amfi, merkezi laboratuvar ve eczane yer alacaktır. Hastanemiz, tüm bu imkanları ile hem üniversitemize hem de bölge halkımıza büyük katkılar sunması hedeflenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz