Depremde Kurtalan hastane binasında problem olmadığı tespit edildi

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, depremin ardından boşaltılan Kurtalan Devlet Hastanesi binasında yapılan incelemede, herhangi bir problem olmadığının tespit edildiğini söyledi.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, depremin ardından boşaltılan Kurtalan Devlet Hastanesi binasında yapılan incelemede, herhangi bir problem olmadığının tespit edildiğini söyledi.

Kaymakam Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından hastane binasının boşaltıldığını anımsatarak, "Daha sonra ilgili kuruluşların teknik ekipleri, hastane binasında incelemede bulundu. Tedbiren boşaltılan Kurtalan Devlet Hastanesi binasında yapılan incelemede herhangi bir problem olmadığını tespit ettik. Hasta alımına ve muayeneye devam ediyoruz. Hizmet vermemizde herhangi bir sıkıntı yok. Teknik incelmeler gösteriyor ki deprem öncesi ve sonrası binada bir fark yok." dedi.

İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ise hastanede tedavi gören 36 hastadan 30'unun kendi isteğiyle evlerine gittiğini belirterek, "Diğer 6 hastayı Siirt Devlet Hastanesine sevk ettik. Yapılan inceleme sonucu binada sıkıntı olmadığı belirlendi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık