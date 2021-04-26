Son dakika haber: Siirt'te tarihi camiyi önce ateşe verdiler, sonra kaçak kazı yaparak define aradılar
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Son dakika haber: Siirt'te tarihi camiyi önce ateşe verdiler, sonra kaçak kazı yaparak define aradılar

Son dakika haber: Siirt'te tarihi camiyi önce ateşe verdiler, sonra kaçak kazı yaparak define aradılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Siirt'te geçen yıl kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 130 yıllık cami, ateşe verildi.

Siirt'te geçen yıl kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 130 yıllık cami, ateşe verildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası cami kullanılamaz hale gelirken, harap halde bulunan cami bu kez de definecilerin hedefi oldu. Camiye giren defineciler kaçak kazı yaparak bölgede gömü aradı.

Kent merkezi Karakol Mahallesi'nde harabe durumda olan 130 yıllık Şeyh Maruf Cami'sinde defineciler kaçak kazı yaparak define aradı. Bu duruma vatandaşlar tepki gösterdi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan camide kaçak kazı yapan definecilerin define arayarak camiye zarar verdiklerini belirten gazeteci yazar Ayhan Mergen, tarihi camiye daha fazla zarar verilmemesi için caminin en kısa sürede restore edilmesi gerektiğini söyledi. Mergen, "Caminin ibadete kapatılmasının ardından bazı kişi veya kişiler tarafından burada kazı yapıldığını, tarihi caminin zeminin kazıldığının ve define arandığını görüyoruz. Bu üzüntü verici ayrı bir konu olarak karşımıza çıkıyor. 130 yıllık bir geçmişe sahip olan Şeyh Maruf Cami'sindeyiz. Siirt'te koruma altına alınan eserlerden biri olan bu cami 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi ve düzenlenen törenle tekrar ibadete açıldı. Ancak ilerleyen yıllarda camide meydana gelen çatlaklıklar ve yana eğilmeler nedeniyle cami ibadete kapatıldı. 2020 yılında bir yangın geçirdi. Yangından sonra harap hale gelen bu camide biri veya birileri kaçak kazı da yapmışlar yanda göründüğü gibi" dedi. - SİİRT

Son dakika haber: Siirt'te tarihi camiyi önce ateşe verdiler, sonra kaçak kazı yaparak define aradılar
Son dakika haber: Siirt'te tarihi camiyi önce ateşe verdiler, sonra kaçak kazı yaparak define aradılar
Son dakika haber: Siirt'te tarihi camiyi önce ateşe verdiler, sonra kaçak kazı yaparak define aradılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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