Son dakika haber... Sigara külünden eteği tutuşan kadın hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da sigara külünden eteğinin tutuşturması sonucu alevler içinde kalan yaşlı kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da sigara külünden eteğinin tutuşturması sonucu alevler içinde kalan yaşlı kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Yalı Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sigara külünün eteğinin üzerine düşüp eteğin yanması sonucu alevler içinde kalan 55 yaşındaki İfaket A. yaralanarak hastanelik oldu. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan İfaket A. ilk müdahalesinin ardından Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan İfaket A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı