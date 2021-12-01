Son dakika haber | Sevgilisi ve onun 2 arkadaşından, cinsel saldırı iddiasıyla şikayetçi oldu

ANTALYA'da kuaför Z.K. (35), sevgilisi Y.T. ile arkadaşları D.A. ve M.D.'nin cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, 29 Kasım günü saat 01.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı ormanında meydana geldi. Bir restoranda yemek yiyip eğlenen Z.K. ile erkek arkadaşı Y.T., ardından eve gitmek üzere otomobille yola çıktı. Düzlerçamı'na gelen Y.T., aracı ormana doğru sürdü. Burada Z.K.'yı darbedip, zorla birlikte olan Y.T., daha sonra D.A. ve M.D. adlı arkadaşlarını çağırdı. Belirtilen adrese gelen Y.T.'nin iki arkadaşı da Z.K.'ye cinsel saldırıda bulundu. Z.K.'yı ormanda bırakan Y.T. ile arkadaşları, otomobille bölgeden ayrıldı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri

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