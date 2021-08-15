Son dakika haber | Selden kurtardığı 9 günlük "Garip" isimli buzağısına evinde sevgiyle bakıyor
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Son dakika haber | Selden kurtardığı 9 günlük "Garip" isimli buzağısına evinde sevgiyle bakıyor

Son dakika haber | Selden kurtardığı 9 günlük 'Garip' isimli buzağısına evinde sevgiyle bakıyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bartın'ın Ulus ilçesinde selden en çok zarar gören Zafer köyünde yaşayan Emine Turgut, boğulmak üzereyken kurtardığı 9 günlük buzağısına evinde özenle bakıyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde selden en çok zarar gören Zafer köyünde yaşayan Emine Turgut, boğulmak üzereyken kurtardığı 9 günlük buzağısına evinde özenle bakıyor.

Turgut, sel sularının yükselmesinin ardından evinin giriş katındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvanlarını kurtarmak istedi.

Annesi telef olan 4 günlük buzağıyı eşiyle kucaklayarak evine çıkaran Turgut, bir odayı "Garip" ismini verdikleri hayvana ayırdı.

Yaklaşık 5 gündür buzağıya evinde bakan Turgut, hayvanı biberonla besleyerek evladı gibi büyütüyor.

"Hem öksüzümüz hem garibimiz oldu"

Emine Turgut, AA muhabirine, gece saatlerinde şiddetli yağmur yağdığını, evinin önünün suyla dolduğunu, ahıra da su girmeye başladığını anlattı.

Eşiyle buzağıyı kucaklarına alıp eve götürdüklerini aktaran Turgut, "Evin bir odasını ona ayırdık, o gündür burada yaşıyor. Selin olduğu gün 4 günlüktü, bugün 9 günlük oldu. Annesi selde boğularak telef oldu." dedi.

Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Turgut, "Buzağıyı ahırdayken de seviyorduk, evimize gelince daha ayrı seviyorum. Alıştık, evden ayrılması zor gelecek. Sabah ve öğle önce onun mamasını veriyorum. Akşam da aynısı oluyor, ondan sonra sofraya oturuyoruz. Evladımız gibi, evimizde, yan odada ayrı bir can oldu. Hem öksüzümüz hem garibimiz oldu. İsmini de 'Garip' koyduk." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | Selden kurtardığı 9 günlük 'Garip' isimli buzağısına evinde sevgiyle bakıyor
Son dakika haber | Selden kurtardığı 9 günlük 'Garip' isimli buzağısına evinde sevgiyle bakıyor
Son dakika haber | Selden kurtardığı 9 günlük 'Garip' isimli buzağısına evinde sevgiyle bakıyor
Son dakika haber | Selden kurtardığı 9 günlük 'Garip' isimli buzağısına evinde sevgiyle bakıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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