Son dakika haber | SELDE BÜYÜKBAŞI KURTARMA ANI KAMERADA Son dakika gelişmesine göre SELDE BÜYÜKBAŞI KURTARMA ANI KAMERADASelin vurduğu Giresun'da, kayıp 9 kişi aranıyor (7)Sel felaketinin yaşandığı Giresun'da merkeze bağlı Çaldağ beldesi Orhaniye köyünde dere yatağında mahsur kalan büyükbaş, iş makinesinin kepçesine bağlanan iple sudan çıkartıldı.

SELDE BÜYÜKBAŞI KURTARMA ANI KAMERADA

Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 9 kişi aranıyor (7)

Sel felaketinin yaşandığı Giresun'da merkeze bağlı Çaldağ beldesi Orhaniye köyünde dere yatağında mahsur kalan büyükbaş, iş makinesinin kepçesine bağlanan iple sudan çıkartıldı. İp ve tahta yardımıyla kurtarılan hayvan, sağ salim sahibine teslim edilirken, kurtarma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan Giresun'da, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede, sabah saatlerinde başlanan arama çalışmaları da sürüyor. AFAD, AKUT, UMKE, JAK timlerince Aksu Deresi'nde kayıp 2 jandarma ve 1 iş makinesi operatörün bulunması için süren çalışmalara, K-9 kadavra köpekleri de eşlik ediyor.

Kaynak: DHA