Son dakika haber | Selçuk: "Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız."
18.11.2020 19:43 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:43
Son dakika gündem haberi: Selçuk: "Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız."
Selçuk: "Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş