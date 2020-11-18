Son dakika haber | Selçuk: "Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız."
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Son dakika haber | Selçuk: "Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız."

18.11.2020 19:43 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:43
Son dakika haber | Selçuk:

Son dakika gündem haberi: Selçuk: "Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız."

Selçuk: "Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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