Son dakika haber... Selçuk: "30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştıracağız. 500 bin tableti yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız."
18.11.2020 19:39 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:42
Son dakika haberleri: Selçuk: "30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştıracağız. 500 bin tableti yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız."
Selçuk: "30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştıracağız. 500 bin tableti yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş