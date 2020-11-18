Son dakika haber... Selçuk: "30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştıracağız. 500 bin tableti yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Selçuk: "30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştıracağız. 500 bin tableti yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız."

18.11.2020 19:39 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:42
Son dakika haber... Selçuk:

Son dakika haberleri: Selçuk: "30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştıracağız. 500 bin tableti yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız."

Selçuk: "30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştıracağız. 500 bin tableti yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

İlgili Haberler

Talas Belediyesi öğrencileri sevindirdi, bin tablet hediye etti
Talas Belediyesi öğrencileri sevindirdi, bin tablet hediye etti
İhtiyaç sahibi 8 bin öğrenciye tablet dağıtılacak
İhtiyaç sahibi 8 bin öğrenciye tablet dağıtılacak
Merkezefendi Belediyesinden100 öğrenciye daha tablet desteği
Merkezefendi Belediyesinden100 öğrenciye daha tablet desteği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Bakan Selçuk: "Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır." - HaberlerSelçuk: "Özel Öğretim Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimler yüz yüze gerçekleştirilebilecek." - HaberlerSelçuk: "(Uzaktan eğitim) Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları,... - HaberlerBakan Selçuk: "31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek" - HaberlerABD, Boeing 737 Max yolcu uçaklarına yeniden uçuş izni verdi - HaberlerSon dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak." - HaberlerSon Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması - HaberlerSon dakika haberleri... Isparta'da boks makinesi kasasının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı - HaberlerSon dakika haberleri! Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasına devam edildi - HaberlerSon dakika haberleri | Netanyahu'dan "Suriye'de İran güçlerine saldırı düzenledik" açıklaması - HaberlerSon Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 116 kişi vefat etti, 4215 yeni vaka tespit edildi - Haberlerİzmir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında halka açık etkinliklere ara verildi - HaberlerKoronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cevdet Yılmaz Abdülhamit Gül Berat Albayrak Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu
Magazin Kutsi Alişan Tarkan Fatih Artman
Spor Mert Günok Arda Turan Şenol Güneş Deniz Türüç Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kasım Medya Alaattin Çakıcı İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Selçuk: "30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştıracağız. 500 bin tableti yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 19:42:35. #1.15#
title