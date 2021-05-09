Son dakika haber | Sel mağduru aileye duyarlı esnaftan Anneler Günü hediyesi
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Son dakika haber | Sel mağduru aileye duyarlı esnaftan Anneler Günü hediyesi

Son dakika haber | Sel mağduru aileye duyarlı esnaftan Anneler Günü hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi... Adana'nın Kozan ilçesinde geçen hafta şiddetli yağışlarda evleri sular altında altında kalan aileye hayırsever bir esnaf koltuk takımı hediye etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen hafta şiddetli yağışlarda evleri sular altında altında kalan aileye hayırsever bir esnaf koltuk takımı hediye etti.

Arslanpaşa Mahallesi Yiğenoğlu Sokak üzerinde ikamet eden ve dere yatağında bulunan evi ve eşyaları zarar gören, hayvanları telef olan Saliha İşkin'i ziyaret eden hayırsever esnaf Vedat Güvendik, sel mağduru annenin Anneler Günü'nü kutlayarak, koltuk takımı hediye etti.

Saliha İşkin ise Anneler Günü'nde, Vedat beyin getirdiği mobilyadan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Allah razı olsun çok sevindim. Anneleri hayatta olanlar annelerinin kıymetini bilsinler. Öldükten sonra annenin kıymetini bilmek bir fayda etmez. Önemli olan her zaman Anneler Günüdür sadece bir gün anneleri hatırlamamak gerekir" diye konuştu. - ADANA

Son dakika haber | Sel mağduru aileye duyarlı esnaftan Anneler Günü hediyesi
Son dakika haber | Sel mağduru aileye duyarlı esnaftan Anneler Günü hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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