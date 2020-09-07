Son dakika haber: Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haber: Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Gelen son dakika haberlerine göre - Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde görev yaparken teröristlerce yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan (28), Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

07.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:48

- Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP - Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde görev yaparken teröristlerce yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan (28), Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına M4 karayolu yakınlarında teröristlerce hain bir saldırı düzenlendi. Yapılan saldırı sonucu bölgede görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan şehit oldu. Şehit Serdar Aslan'ın naaşı gece saatlerinde ailesinin yaşadığı Gaziantep'e getirildi. Şehit Aslan, öğle namazına müteakip Bahaeddin Nakıboğlu Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası Gaziantep Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Eşi ve yakınları gözyaşı döktü

Cenaze namazı öncesi ve sonrası şehidin eşi Rukiye, babası Reşat ve annesi Cemile Aslan ile diğer yakınları tabuta sarılarak göz yaşı döktü.

Cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, askeri erkan, kent protokolü, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Son dakika haber: Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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