Son dakika haber! Şehit Uzman Çavuş Sefa Fındık için mevlit okutuldu
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Son dakika haber! Şehit Uzman Çavuş Sefa Fındık için mevlit okutuldu

Son dakika haber! Şehit Uzman Çavuş Sefa Fındık için mevlit okutuldu
Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında teröristlerce açılan ateş sonucu 20 Ekim 2019'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, için memleketi Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde mevlit okutuldu.

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında teröristlerce açılan ateş sonucu 20 Ekim 2019'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, için memleketi Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde mevlit okutuldu.

Ailesi tarafından okutulan mevlitte, şehit Fındık ve tüm şehitler için dualar edildi

Mevlit sonrası katılımcılara yemek ikram edildi.

Mevlide şehidin ailesi, Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Ercan Çelikel, daire ve kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Son dakika haber! Şehit Uzman Çavuş Sefa Fındık için mevlit okutuldu
Son dakika haber! Şehit Uzman Çavuş Sefa Fındık için mevlit okutuldu
Son dakika haber! Şehit Uzman Çavuş Sefa Fındık için mevlit okutuldu
Son dakika haber! Şehit Uzman Çavuş Sefa Fındık için mevlit okutuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan

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