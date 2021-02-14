Son dakika haber! Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın naaşı memleketi Kahramanmaraş'a getirildi
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Son dakika haber! Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın naaşı memleketi Kahramanmaraş'a getirildi

14.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 14.02.2021 20:18
Son dakika haber! Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın naaşı memleketi Kahramanmaraş'a getirildi

Edinilen son dakika haberine göre Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın (32) naaşı memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın (32) naaşı memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Şehit Sarı'nın naaşı, ambulansla getirildiği Kahramanmaraş'ta aile fertlerinin yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç ve Habibe Öçal ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Sarı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Şehidin naaşının yarın Ulu Camide kılınacak öğle namazına müteakip düzenlenecek tören sonrası Şeyhdil Şehitliği'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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