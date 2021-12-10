Pençe-Yıldırım Şehidi Çelik, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

YOZGAT (İHA) - Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik, memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari'den uçakla Kayseri'ye oradan da karayolu ile Yerköy ilçesine getirilen şehit Çelik için ikindi namazı sonrası Molla Hüsrev Caminde tören düzenlendi. Törende, şehidin annesi Dilber Kılavuz dimdik ayakta dururken yakınları da tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Anne Dilber Kılavuz, tabutun başında, dimdik ayakta durduğunu, ağlamayacağını belirterek, "Ağlamayacağım ben seni peygamber efendimize gönderdim, 7 arkadaşının hayatını kurtarmış. Seni bana Mevlam verdi. Bayrağına, vatanına, milletine kurban olduğum. Hakkım helal olsun. Sizleri sevindirmeyeceğim terör örgütü. Sizleri sevindirmeyeceğim. Bu vatanı bölmeye çalışmayın bölemezsiniz. Bunlar Anadolu anasının evlatları bunlar. Osmanlı evladıyız biz" dedi.

Şehidin özgeçmişi okunduktan sonra İl Müftüsü Ali Gülden tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Törene şehidin yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Törene katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, Ethem Sedef, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin, 2. Hava Bakım Fabrikalar Müdürü ve Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Çelik'in naaşı Hacıosmanlı köyü mezarlığına defnedildi.

(Bahadır Muhlis Gökgül - Orhan Ekinci/ İHA)