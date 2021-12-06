Son dakika haber... Şehit Özel Harekat Polisi Kara Mezarı Başında Anıldı

Şehit Özel Harekat Polisi Ahmet Kara ; Gülşehir Civelek köyündeki mezarı başında anıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel harekat Daire Başkanlığında görevli iken 1994 tarihinde Balıkesir Polis Okulunda Özel Harekat Kursu öğrencilerine yaptırdığı silah atış eğitimi sırasında yerden seken bir merminin isabet etmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Ahmet Kara mezarı başında anıldı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Raşit Tosun, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz İpek, Personel Şube Müdürü İlknur Bayraktar, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ve ailesinin katılımıyla mezarı başında anma programı yapıldı. - NEVŞEHİR