Son dakika haber | ŞEHİT ER MÜSLÜM TOPRAK HAKKARİ'DEN UĞURLANDI

Son dakika gelişmesine göre Yıldırım Harekatı'nda, kaza sonucu şehit olan sözleşmeli er Müslüm Toprak'ın (25) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından İstanbul'a uğurlandı.

Yıldırım Harekatı'nda, kaza sonucu şehit olan sözleşmeli er Müslüm Toprak'ın (25) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından İstanbul'a uğurlandı.

Irak'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Kalyanu Dağı bölgesine yapılan ikmal faaliyeti sırasında helikopterden inerken düşme sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen sözleşmeli er Müslüm Toprak, için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Röktürü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, kurum amirleri, polis ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit sözleşmeli er Toprak'ın Türk bayrağına sarılı naaşının bulunduğu tabutun tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişi okunan şehit Toprak için daha sonra dua okundu. Duanın ardından şehit askerin cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Helikopterle Yüksekova'ya gönderilecek olan Şehit Toprak'ın cenazesi, buradan da uçakla, İstanbul'a uğurlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı