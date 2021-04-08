Son dakika haber! Şehit dedesi: "Haberi alınca içim rahatladı"

Son dakika gündem haberine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eskişehirli Astsubay Çavuş Mustafa Özdemir'in dedesi Mehmet Ali Özdemir, katillerin Eren-10 Operasyonda öldürülmesini "Hepsini öldürsünler, onlar da ölsünler.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eskişehirli Astsubay Çavuş Mustafa Özdemir'in dedesi Mehmet Ali Özdemir, katillerin Eren-10 Operasyonda öldürülmesini "Hepsini öldürsünler, onlar da ölsünler. Bunlar hayatı söndürenlerden" dedi.

Eskişehirli Astsubay Çavuş Mustafa Özdemir, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 2015 yılında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda 15 askerle birlikte şehit edildi. Şehidin katilleri arasında olduğu öğrenilen 2 terörist, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birlikleriyle girdikleri çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde bulunan birlikler tarafından etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin; kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu ve Eskişehirli Astsubay Çavuş Mustafa Özdemir gibi çok sayıda askerin şehit edilmesi olayına karıştığı belirlenmişti.

"Öldükleri iyi oldu, dursaydılar başkalarını da şehit ederlerdi"

Şehit Astsubay Çavuş Mustafa Özdemir'in katillerinin etkisiz hale getirildiğini öğrenen şehidin 87 yaşındaki dedesi Mehmet Ali Özdemir, haberi alınca içinin rahatladığını söyledi. Torununu çok sevdiğini ve evlenmek üzereyken öldürüldüğünü dile getiren acılı dede, "Devlet sağ olsun. Bunları ancak devlet etkisiz hale getirir, benim elimden bir şey gelmez. Hulusi Akar ve devlet adamları var. Biz evde kaldık. Öldükleri iyi oldu. Eğer dursaydılar başkalarını da şehit ederlerdi. İyi oldu. Benim torunum bir taneydi. Elimi öpmeden hiçbir yere gitmezdi. Balıkesir'de astsubay okulunda okumuştu. Evlenecekti, ama öldürdüler. Balıkesir'de nişanlanmıştı. İyi hissediyorum, hepsini öldürsünler. Onlar da ölsünler. Bunlar hayatı söndürenlerden. Devletin sağlığını istiyorum ben. Başımızda devlet sağ olmazsa biz ekmek yiyemeyiz. Başka bir şey istemiyorum. Devlet bizim babamızdır ve başımızdaki kumandanımızdır" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı