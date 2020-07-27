Son dakika haber: Şehit askerler memleketlerine uğurlandı Bir son dakika haberine göre Şehit askerler memleketlerine uğurlandı Mersin'in Mut ilçesinde askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Mut Devlet Hastanesi önündeki törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Mersin Valisi Ali İhsan Su, milletvekilleri, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı. Törenin ardından şehit er Samet Çaldır Bursa, şehit er Kerim Arslan Kırıkkale, şehit er Caner Mayendağı Samsun ve şehit er Mustafa Dağlı da Mersin'in Tarsus ilçesine uğurlandı. Törende, Mersin Müftüsü Şaban Kondi şehitler için dua ederken, Bakan Akar şehit ailelerinin yanına giderek başsağlığı diledi. Tören sonrası şehitlerin naaşı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla memleketlerine gönderildi. Kaynak: İHA