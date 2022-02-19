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Son dakika haber | Savunma Bakanı Akar, Almanya Savunma Bakanı Lambrecht ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haber | Savunma Bakanı Akar, Almanya Savunma Bakanı Lambrecht ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Münih'te Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Münih'te Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile görüştü.

Bakan Akar, Almanya Savunma Bakanlığı görevine atanan Lambrecht ile de bir araya geldi. İkili, bölgesel ve küresel konularla, savunma sanayi ve askeri eğitim, iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar tarafından, Türkiye ile Almanya arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldı. Savunma sanayideki kısıtlamalar konusunda bazı somut adımlar atılmasının beklendiği ifade edilen görüşmede FETÖ ile mücadelede iş birliğine vurgu yapıldı.


Demirören Haber Ajansı - Dünya

Annegret Kramp-Karrenbauer, Hulusi Akar, Münih, Milli, Dünya, Haberler

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