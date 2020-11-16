Son dakika haber! Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı
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Son dakika haber! Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı

16.11.2020 18:25 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:33

Gelen son dakika haberine göre Şarkıcı Bulut Duman, Kadıköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Şarkıcı Bulut Duman, Kadıköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Duman, Fikirtepe Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde ikamet ettiği rezidanstan çıkarken, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerine lüks bir araçla geldiği ve rezidans önünde bir süre beklediği belirlenen zanlılar, Duman'a 15 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Duman, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler ise Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucunda kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haber! Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı
Son dakika haber! Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı
Son dakika haber! Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı
Son dakika haber! Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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