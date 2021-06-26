Sarıyer'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 237 tarihi eser ele geçirildi
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Sarıyer'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 237 tarihi eser ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali Çağlar TINBEK/ SARIYER'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alınırken, 237 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ali Çağlar TINBEK/ SARIYER'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alınırken, 237 adet tarihi eser ele geçirildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de önceki gün tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, geç Roma/ erken Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen Amphora çömlek, çok renkli kaplama gözyaşı şişesi, 95 farklı renk ve ebatlarda ipe gerilmiş boncuk, 45 farklı renk ve ebatlarda ipe gerilmiş boncuk dizisi, 69 ipe geçirilmiş ve kolye görünümü verilmiş sonradan devşirilmiş farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen boncuk, 4 bir ipe geçirilmiş vaziyette boncuk dizisi, 5 geç Bizans/Osmanlı dönemine ait mızrak ve ok uçları, 7 farklı form biçim ve malzeme türünden sikkeler ve sikke görünümlü objeler, 3 farklı form, biçim ve malzeme türünden halka biçimli obje, 3 farklı boyut ve biçimlerde süs eşyası olduğu değerlendirilen obje olmak üzere toplam 237 adet obje ele geçirildi.  Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.


Sarıyer'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 237 tarihi eser ele geçirildi
Sarıyer'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 237 tarihi eser ele geçirildi
Sarıyer'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 237 tarihi eser ele geçirildi
Sarıyer'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 237 tarihi eser ele geçirildi
Sarıyer'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 237 tarihi eser ele geçirildi
Sarıyer'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 237 tarihi eser ele geçirildi
Sarıyer'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 237 tarihi eser ele geçirildi
Sarıyer'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 237 tarihi eser ele geçirildi
Sarıyer'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 237 tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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