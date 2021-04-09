Son dakika haber | Şanlıurfa'nın yöresel yemekleri 'Yöresel Gastronomi Festivali'nde tanıtıldı

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin yöresel yemekleri "Yöresel Gastronomi Festivali"nde tanıtıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin yöresel yemekleri "Yöresel Gastronomi Festivali"nde tanıtıldı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Birecik patlıcanı, kuru bakliyat, salça, pul biber ve fıstığın tanıtımının yapıldı.

TÜRES Gaziantep Şube Başkanı Hasan Durmaz, gazetecilere, Birecik ilçesinde yöresel ürünler ve mutfak sanatları merkezinin yapılması için çalışma başlattıkların söyledi.

Gastronomi mutfak sanatları merkezimizde bayanların çalışacağını belirten Durmaz, şöyle konuştu:

"Merkezimizde onlarca kadın istihdam edilecek ve yöresel yemekleri üretimi yapacak. Bizler bu projeye büyük destekler vereceğiz, bir çok iş adamlarımızdan kuruluşlardan destek alacağız. Ayrıca yıllar önce Birecik'te festivaller yapılıyordu kelaynak festivaliydi biz bu kelaynak festivalini alıp farklı formatta, patlıcan kebabı, kebap ve kelaynak festivali olarak devam ettireceğiz. İnşallah ilçenin turizmine ekonomisine büyük katkılar sağlayacağız. Çok yakında Türkiye ve tüm dünya Birecik'in yöresel yemeklerini duyacak."

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam da Birecik mutfak kültürünü canlı tutmak ve bu kültürü gelenekten geleceğe taşımaya çalıştıklarını belirtti.

İlçenin gelişimi için çalışmalar yürüklerini anlatan Mirkelam, "Mutfak sanatları merkezine gelen yerli ve yabancı misafirler Birecik'in zengin mutfak kültürünü tanıma fırsatı bulacak. Bu lezzetleri hem tadabilecek hem de tüm bu lezzetlerle ilgili ilk ağızdan bilgi sahibi olabilecek. Birecik mutfağı orijinaline bağlı kalınarak farklı sunumlarla ziyaretçilerine sunulacak. ?????" dedi.

Konuşmaların ardından yöresel yemekler katılımcılara ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı