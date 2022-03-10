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Son dakika haber... Şanlıurfa'da şehit sayısı 2'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da şehit sayısı 2'ye yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da öğleden sonra silah Kaçakçılığıyla ilgili takibe aldıkları otomobildeki zanlı tarafından açılan ateş sonucu yaralanan diğer komiser yardımcısı da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da öğleden sonra silah Kaçakçılığıyla ilgili takibe aldıkları otomobildeki zanlı tarafından açılan ateş sonucu yaralanan diğer komiser yardımcısı da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 15.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Mevlana caddesi üzerinde yaşandı. Silah kaçakçılığı ile ilgili takibe alınan araçtaki zanlı tarafından Polis Memuru Cemal Bozkurt (32) ile Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'ye (30) ateş açıldı. Olayda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Cemal Bozkurt ile Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ağır yaralandı.

Yaralı komiser yardımcısı da şehit oldu

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cemal Bozkurt akşama doğru şehit olurken Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ise Balıklıgöl Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat ameliyatta kalan komiser yardımcısı da kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit komiser yardımcısının cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Giresun nüfusuna kayıtlı şehit komiser yardımcısının ailesinin İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Son dakika haber... Şanlıurfa'da şehit sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haber... Şanlıurfa'da şehit sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haber... Şanlıurfa'da şehit sayısı 2'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa, Komiser, Silah, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

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