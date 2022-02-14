Son dakika haber: Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Büyük Ağacı Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile fertleri tartıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle mermilerin isabet ettiği Osman Toraman hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa