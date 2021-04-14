Son dakika haber: Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika haber: Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haber... Sancaktepe'de bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sancaktepe'de bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

E.D'nin Safa Mahallesi'ndeki evine 12 Nisan'da operasyon düzenleyen ekipler aramada, 728 gram bonzai, 6,30 gram skunk, 28 gram kubar, 2 kurusıkı tabanca, 55 mermi, 1 pompalı tüfek, 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E. D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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