Son dakika haberi! Samsun'da yanan cipi polisler söndürdü

Son dakika gündem haberi: SAMSUN'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan cip, devriye gezen polis ekiplerinin yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürdü.

SAMSUN'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan cip, devriye gezen polis ekiplerinin yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürdü.

İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Mert S.'nin kullandığı 55 E 1998 plakalı cipin, motor kısmında yangın çıktı. Cip sürücüsü aracını kenara çekip dışarı indi. Devriye görevinde bulunan Cinayet Bürosu polisleri, yangın tüpüyle müdahale ettiği cipteki alevleri büyümeden söndürdü. İhbarla gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.Yaşananları anlatan sürücü Mert S., "Diş randevusundan dönüyordum. Bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Polislere denk geldim ve sağ olsun müdahale ettiler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan UYSAL