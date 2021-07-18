Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Fuar Caddesi Yabancılar Pazarı girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ömer T,. idaresindeki 55 AOL 27 plakalı hafif ticari araç yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Mehmet Çakan'a (49) çarptı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Çakan 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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