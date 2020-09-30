Samsun'da fırtınada balıkçı kayığı battı: 1 ölü
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Samsun'da fırtınada balıkçı kayığı battı: 1 ölü

30.09.2020 08:52 | Son Güncelleme: 30.09.2020 09:16

Samsun'da denizde çıkan fırtınaya yakalanan balıkçı kayığının batması sonucu 1 kişi boğularak hayatını kaybederken, kayıkta bulunan bir kişi de diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Samsun'da denizde çıkan fırtınaya yakalanan balıkçı kayığının batması sonucu 1 kişi boğularak hayatını kaybederken, kayıkta bulunan bir kişi de diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Costal mevkisinde saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı Hasan Koç (59) ve torunu Murat Erol (26) kayıkla Karadeniz'e palamut avına çıktı. Ancak denizde aniden fırtına oluşunca Hasan Koç ve diğer balıkçı tekneleri sahile çıkmak istediler. Bu sırada dalgalar Hasan Koç'un kayığını devirdi. Hasan Koç ve torunu Murat Erol denize düştüler. Kayık fırtınada batarken Hasan Koç ve Murat Erol'un yardımına diğer balıkçılar yetişti. Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar da sevk edildi. Hasan Koç ve Murat Erol balıkçıların gayretleri sonucu sudan çıkartıldılar. Hasan Koç, 112 ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.

Koç ailesi ölüm haberi üzerine gittikleri hastanede gözyaşına boğuldular. Olayı yara almadan atlatan Murat Erol, "Dedem ile balık tutmaya gittik. Aniden fırtına çıktı. Limana girmek isterken dalga bize vurdu, ters takla attık. Sert rüzgar vardı, deniz göğe çıktı" dedi.

Balıkçılar ise fırtınayı beklediklerini ancak fırtınanın 3 saat erken otaya çıktığını ve denizde yakalanıp kendilerini sahile zor attıklarını söylediler.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Samsun'da fırtınada balıkçı kayığı battı: 1 ölü
Samsun'da fırtınada balıkçı kayığı battı: 1 ölü
Samsun'da fırtınada balıkçı kayığı battı: 1 ölü
Samsun'da fırtınada balıkçı kayığı battı: 1 ölü
Samsun'da fırtınada balıkçı kayığı battı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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