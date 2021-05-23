Hamur kesme makinasına elini böyle kaptırdı
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Hamur kesme makinasına elini böyle kaptırdı

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | 3. Sayfa

Hamur kesme makinasına elini böyle kaptırdı Samsun'da çalıştığı fırında hamur kesme makinesine elini kaptıran işçi hastanelik oldu.

Hamur kesme makinasına elini böyle kaptırdı

SAMSUN - Samsun'da çalıştığı fırında hamur kesme makinesine elini kaptıran işçi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki bir fırında bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırında çalışan İbrahim D.hamur kesme makinasına elini kaptırdı. Parmakları kesilen İbrahim D. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İbrahim D.'nin elinin kesilmesinden sonra panik içinde koyması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hamur kesme makinasına elini böyle kaptırdı
Hamur kesme makinasına elini böyle kaptırdı
Hamur kesme makinasına elini böyle kaptırdı
Hamur kesme makinasına elini böyle kaptırdı
Hamur kesme makinasına elini böyle kaptırdı
Hamur kesme makinasına elini böyle kaptırdı
Hamur kesme makinasına elini böyle kaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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