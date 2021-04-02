Son dakika haber | Samsun'da evinde yangın çıkaran genç polis merkezine götürüldü
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Son dakika haber | Samsun'da evinde yangın çıkaran genç polis merkezine götürüldü

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Samsun'da evinde yangın çıkaran genç polis merkezine götürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, annesiyle yaşadığı evde yangın çıkardı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, annesiyle yaşadığı evde yangın çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Selahiye Mahallesi 2. Bulvar'da annesiyle yaşayan M.K.Ö. (22) bunalıma girdiği gerekçesiyle evde başka kimse bulunmadığı sırada mutfaktaki ocakta ceket ve gömleğini ateşe verdi.

Çıkan yangının ardından evden ayrılan M.K.Ö, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

M.K.Ö, "Kundaklama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçlamasıyla İlyasköy Polis Merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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