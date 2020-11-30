Son dakika haber... Samsun'da, Covid-19 tedavisi için hastaneye ek bina
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Son dakika haber... Samsun'da, Covid-19 tedavisi için hastaneye ek bina

30.11.2020 11:35 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:39
Son dakika haber... Samsun'da, Covid-19 tedavisi için hastaneye ek bina

Son dakika haberleri... SAMSUN'da, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Gazi Devlet Hastanesi'nin bitişiğine ek bina yapılıyor.

SAMSUN'da, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Gazi Devlet Hastanesi'nin bitişiğine ek bina yapılıyor. Acil servisin pandemi kısmının genişletileceği binada Covid-19 hastalarına hizmet verilecek. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısında yüzde 50'ye yakın artış olan iller arasında bulunduğunu açıkladığı Samsun'da tedbirler alınmaya devam ediliyor. İlkadım ilçesinde bulunan Gazi Devlet Hastanesi Acil Servis girişinin yan tarafına koronavirüs salgını nedeniyle ek bina yapılıyor. Acil servisin pandemi kısmının genişletileceği binada Covid-19 hastalarına hizmet verilecek. 

'EK BİNA VAKALARIN ARTTIĞINI GÖSTERİYOR'Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten kent sakinlerinden İncilay İşnaz, "Bu binanın yapılıyor olması hem iyi hem kötü. Ek binada Covid-19 hastalarına daha iyi hizmet verilir. Ancak bu ek bina vakaların da arttığını gösteriyor. Vakaların artmaması için herkesin kurallara uyması gerekiyor. Hastanelere gelirken korkarak geliyoruz. Bu artışa rağmen kurallara uymayanlar var. Cahillik ve bilinçsizlik çok, hastalığı ciddiye almıyorlar" dedi.Seyithan Zaman ise "Ek bina yapılması gerekiyorsa yapılır, bunun başka bir yolu var. Bu artışın önüne geçmek için herkes evine çekilecek. O zaman vaka sayısının azalacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Her yerde vaka sayının arttığına dikkat çeken Ayhan Yahşide de "Bu artışa rağmen insanlar kurallara uymuyor. Sahiller ve alışveriş merkezleri çok kalabalık. Vaka sayısı artınca hastanelere de ek binalar yapılmak zorunda kalınıyor. Bu ek binaların iyi olacağını düşünüyorum, en azından Covid-19 hastalarına burada hizmet verilir" dedi.

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- Samsun
Son dakika haber... Samsun'da, Covid-19 tedavisi için hastaneye ek bina
Son dakika haber... Samsun'da, Covid-19 tedavisi için hastaneye ek bina
Son dakika haber... Samsun'da, Covid-19 tedavisi için hastaneye ek bina
Son dakika haber... Samsun'da, Covid-19 tedavisi için hastaneye ek bina
Son dakika haber... Samsun'da, Covid-19 tedavisi için hastaneye ek bina
Son dakika haber... Samsun'da, Covid-19 tedavisi için hastaneye ek bina
Son dakika haber... Samsun'da, Covid-19 tedavisi için hastaneye ek bina
Son dakika haber... Samsun'da, Covid-19 tedavisi için hastaneye ek bina
Son dakika haber... Samsun'da, Covid-19 tedavisi için hastaneye ek bina

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

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