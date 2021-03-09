Evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde ikamete gelen dört kişinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde ikamete gelen dört kişinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.D. (42), E.D. (24) ile kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli, Selahiye Mahallesi Müftü Hamam Sokak'ta yaşayan H.A.'nın ikametine gitti.
H.A'nın kapıyı açması üzerine eve giren şüpheliler, "bayanların başka odaya gitmelerini" söyledikten sonra silahla 4 el ateş ederek odada bulunan Adnan Karaköse'yi (29) yaraladı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen polis ekipler, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek