Son dakika haber... Salgın sinema keyfine engel olamadı Son dakika gelişmesine göre Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında gerçekleştirilen Açık Hava Arabalı Sinema etkinliği, sağanak yağışa rağmen binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında gerçekleştirilen Açık Hava Arabalı Sinema etkinliği, sağanak yağışa rağmen binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl yaz boyunca düzenlenen açık hava sineması etkinliği, bu yıl Korona virüsü salgını nedeniyle arabalı sinema formatına dönüştürülerek sosyal mesafe kuralları ihlal edilmeden gerçekleştirilmeye başlandı. Etkinlik üçüncü haftasında da büyük ilgi görürken, Korona virüsü salgını Süleymanpaşa'da sinema keyfine engel olamadı.

Organize İşler filmi beğeni topladı

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği, son yılların en çok izlenen ve en beğenilen filmlerinden biri olan Organize İşler Sazan Sarmalı isimli filmin gösteriminin yapıldığı etkinlikte, Süleymanpaşalılar kendi araçlarının konforu içinde sinema keyfini doyasıya yaşadı. Yağmura rağmen gösterimin yapıldığı sahil dolgu alanı araçlarla doldu. Arabası olmayan vatandaşlar da alanın her iki yanında yağmura aldırmadan filmi takip etti.

Açık Hava Arabalı Sinema etkinliğinin yaz boyunca süreceği belirtilirken, her hafta birbirinden güzel filmlerle sinema keyfinin yaşanmaya devam edeceği ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA