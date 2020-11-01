Son dakika haber... Sakarya'da silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı

Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bir restoranın önünde iki grup arasında çıkan kavgada Çağlar B. ve Selman B. kardeşler silahla vurularak yaralandı.