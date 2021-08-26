Son dakika haber | Sakarya'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandıDoğancıl Mahallesi Eskiciler Mevkisinde Geyve istikametinde Sabri Aşkın (50) idaresindeki 34 DZT 986 plakalı otomobil ile Ekrem Karabıyıkoğlu (50) yönetimindeki 54 LD 780 plakalı traktör...