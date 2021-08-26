Son dakika haber | Sakarya'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandıDoğancıl Mahallesi Eskiciler Mevkisinde Geyve istikametinde Sabri Aşkın (50) idaresindeki 34 DZT 986 plakalı otomobil ile Ekrem Karabıyıkoğlu (50) yönetimindeki 54 LD 780 plakalı traktör...
Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Doğancıl Mahallesi Eskiciler Mevkisinde Geyve istikametinde Sabri Aşkın (50) idaresindeki 34 DZT 986 plakalı otomobil ile Ekrem Karabıyıkoğlu (50) yönetimindeki 54 LD 780 plakalı traktör ile çarpıştı.
Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ters dönen traktörde bulunan İlyas Kamacıoğlu (71) kaza yerinde yaşamını yitirdi, traktör sürücüsü Karabıyıkoğlu ise yaralandı.
Yaralı sürücü ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş