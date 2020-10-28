Sağlık çalışanları için siperlik üreten okul müdürü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Sağlık çalışanları için siperlik üreten okul müdürü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

28.10.2020 15:20 | Son Güncelleme: 28.10.2020 16:52
Sağlık çalışanları için siperlik üreten okul müdürü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Denizli'nin Çameli ilçesinde, sağlık çalışanları için siperlik üreten 33 yaşındaki okul müdürü, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Salgın döneminde evinde yaptığı siperlikleri sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtan okul müdürü Mustafa Ergenay, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ergenay'ın öğretmen eşi Başak Ergenay'ın hamile olduğu öğrenildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ SİPERLİK DAĞITIYORDU

Çameli ilçesinin Kirazlıyayla Mahallesi'nde yaşayan ortaokul müdürü Mustafa Ergenay, pandemi döneminde evinde ürettiği yüzlerce siperliği sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıttı. Ancak Ergenay'da 10 gün önce koronavirüs tespit edildi. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mustafa Ergenay, bugün hayatını kaybetti. Ergenay'ın cenazesi, bugün memleketi Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi'nde toprağa verilecek. Bu arada Mustafa Ergenay'ın öğretmen eşi Başak Ergenay'ın hamile olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezgin ÖZDEMİR

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Haber Yorumları (1)
UYARI: Bu haberde gülücük emojisine basan embesiller inşaallah sizde corona olursunuz
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