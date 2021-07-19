Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı o hekim hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı o hekim hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı o hekim hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanlığı, Bursa'daki Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde bir hasta ile tartışan hekim hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Bursa'daki Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde bir hasta ile tartışan hekim hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bursa'daki Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan olayla ilgili bir açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtilerek, "Olay günü nöbetçi hekimin acil ameliyata girmesi nedeniyle acile gelen yeşil alan hastalarının bir süre beklemesinden kaynaklı olarak bekleyen bir hasta ile bir başka hekim arasında tartışma yaşandığı anlaşılmıştır. Bu tartışmada hekimimizin üslubu ve mesleği ile bağdaşmayan ifadeleri bizi ziyadesiyle üzmüştür. Sağlık personellerimizin uzunca bir süredir zor koşullarda ve yoğun mesai ile çalıştıkları ve insani ölçülerde yıpranmış olmaları anlaşılabilir olsa da mesleki ciddiyetten ayrılmamak esastır. Bu kapsamda idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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