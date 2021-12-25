Son dakika haber! Safranbolu'da otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü - Haberler
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Son dakika haber! Safranbolu'da otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Son dakika haber! Safranbolu'da otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan otomobilde Fehmi Ateşcan (55) ve Hüseyin Gücük (59) hayatını kaybetti.

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SAFRANBOLU, KARABÜK (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan otomobilde Fehmi Ateşcan (55) ve Hüseyin Gücük (59) hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde, Emek Mahallesi Şahbay Deresi mevkisinde meydana geldi. Fehmi Ateşcan'ın kullandığı 67 AH 726 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın olduğu bölgeye halatla indi. Kazada sürücü ve yanındaki Hüseyin Gücük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Sedyeye alınıp halatla yukarı çekilen Ateşcan ve Gücük'ün cansız bedenleri, sağlık görevlilerince ambulansla hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber! Safranbolu'da otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Son dakika haber! Safranbolu'da otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Son dakika haber! Safranbolu'da otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Son dakika haber! Safranbolu'da otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Son dakika haber! Safranbolu'da otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Son dakika haber! Safranbolu'da otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Son dakika haber! Safranbolu'da otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Son dakika haber! Safranbolu'da otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Son dakika haber! Safranbolu'da otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Son dakika haber! Safranbolu'da otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

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Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Son Dakika Haberleri

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