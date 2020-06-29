Son dakika haber | Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan kıdem tazminatı açıklaması Son dakika haberleri... Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, kıdem tazminatına ilişkin kapsayıcı düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, kıdem tazminatına ilişkin kapsayıcı düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Kılıç, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kıdem tazminatını fona aktarmayı öngören tasarının işçileri endişeye sevk ettiğini savundu.

Şerafettin Kılıç, "Bu salgın döneminde ülkemizin yaşadığı ekonomik ve sosyal zorluklar içerisinde kıdem tazminatı konusunun gündeme gelmesi yerinde ve uygun değildir. Çalışma hayatının huzurunu bozacak, kıdem tazminatına darbe vuracak bir düzenlemeden uzak durulmalıdır. Mevcut sistem içerisinde işçilerin kıdem tazminatı hakkına ulaşmasında bazı yasal boşluklar ile işverenlerin birtakım olumsuz uygulamaları nedeniyle çeşitli zorluklar bulunmaktadır. Bu zorlukları aşmak için kapsayıcı düzenleme yapılmalıdır." diye konuştu.

Kılıç, KOBİ'lere de geniş destekler verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA