Son dakika haber | Romanya'da Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında solunum cihazına bağlı 10 hasta hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Romanya'da Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında solunum cihazına bağlı 10 hasta hayatını kaybetti

14.11.2020 22:29 | Son Güncelleme: 14.11.2020 22:33
Son dakika haber | Romanya'da Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında solunum cihazına bağlı 10 hasta hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Romanya'nın Piatra Neamt şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastanesinin acil bölümünde çıkan yangında solunum cihazına bağlı 10 hasta yaşamını yitirdi.

Romanya'nın Piatra Neamt şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastanesinin acil bölümünde çıkan yangında solunum cihazına bağlı 10 hasta yaşamını yitirdi.

Piatra Neamt Şehir Hastanesinden yapılan basın açıklamasına göre, TSİ 19.30 sularında çıkan yangında entübe durumdaki 16 koronavirüs hastasından 10'unun hayatını kaybettiği, 6 hasta ve bir doktorun sağlık durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanı Nelu Tataru, Piatra Neamt şehrine hareketi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaların yakın şehirdeki diğer hastanelere transfer edildiğini ve yangının elektrik kaçağından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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