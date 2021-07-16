Son dakika haber! Rize'de selin izleri siliniyor; kayıp 2 kişi aranıyor (2)
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Son dakika haber! Rize'de selin izleri siliniyor; kayıp 2 kişi aranıyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... HEYELANDA ÖLEN 5 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİRize'nin Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde çöken evin enkazında kalan Ayşe, oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali için Sahil Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

HEYELANDA ÖLEN 5 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Rize'nin Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde çöken evin enkazında kalan Ayşe, oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali için Sahil Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vali Kemal Çeber ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ile ailenin yakınları katıldı. Namazın ardından anne, oğlu ve kızının cenazeleri, Ballıdere köyünde toprağa verildi.  

Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Hacere ve eşi Cemal Mert için de öğle vakti cenaze namazı kılındı. Muradiye Merkez Camii'ndeki cenazeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı ile çiftin yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından çiftin cenazeleri, beldede toprağa verildi.BAKANLAR BÖLGEDEÖte yandan İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sel ve heyelanın vurduğu bölgelerde incelemelerde bulundu. Bakanlar, Güneysu ilçesinde selin etkilediği caddelerdeki çalışmaları yerinde takip etti, görüştükleri kişilere 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bakanlar, yaraların en kısa sürede sarılacağını belirtti. 'GECE UYKUMUZ YOK, KORKUYORUZ'Muradiye beldesindeki selde korku dolu anlar yaşadığını söyleyen Recep Dil, "Çok büyük bir felaket yaşadık, can kaybımız da var. Tahribatlar var. Irmaklar geldi, tıkandı ve sele neden oldu. Hala gece uykumuz yok, çok korkuyoruz" dedi.Celal Çakmakçı ise "Burada çok fena yağmur yağıyor, bardaktan boşanırcasına. Önceki gece de böyle yağdı, işte sonuçlar ortada" diye konuştu.

Fatma Çakmakçı da "Bu yağmura neresi olursa olsun dayanmazdı, çok feci yağmurdu. Korkulu bir gece geçirdik, hala korkuyoruz" dedi. 


Son dakika haber! Rize'de selin izleri siliniyor; kayıp 2 kişi aranıyor (2)
Son dakika haber! Rize'de selin izleri siliniyor; kayıp 2 kişi aranıyor (2)
Son dakika haber! Rize'de selin izleri siliniyor; kayıp 2 kişi aranıyor (2)
Son dakika haber! Rize'de selin izleri siliniyor; kayıp 2 kişi aranıyor (2)
Son dakika haber! Rize'de selin izleri siliniyor; kayıp 2 kişi aranıyor (2)
Son dakika haber! Rize'de selin izleri siliniyor; kayıp 2 kişi aranıyor (2)
Son dakika haber! Rize'de selin izleri siliniyor; kayıp 2 kişi aranıyor (2)
Son dakika haber! Rize'de selin izleri siliniyor; kayıp 2 kişi aranıyor (2)
Son dakika haber! Rize'de selin izleri siliniyor; kayıp 2 kişi aranıyor (2)
Son dakika haber! Rize'de selin izleri siliniyor; kayıp 2 kişi aranıyor (2)
Son dakika haber! Rize'de selin izleri siliniyor; kayıp 2 kişi aranıyor (2)
Son dakika haber! Rize'de selin izleri siliniyor; kayıp 2 kişi aranıyor (2)
Son dakika haber! Rize'de selin izleri siliniyor; kayıp 2 kişi aranıyor (2)
Son dakika haber! Rize'de selin izleri siliniyor; kayıp 2 kişi aranıyor (2)
Son dakika haber! Rize'de selin izleri siliniyor; kayıp 2 kişi aranıyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar

Son Dakika | Rize'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Son Dakika | Rize'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
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